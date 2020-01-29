Suluova Orman İşletme Şefliği kuruldu - Son Dakika
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Suluova Orman İşletme Şefliği kuruldu

6 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik'i makamında kabul etti.

Suluova Orman İşletme Şefliği kuruldu, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik'i makamında kabul etti.


Ziyarette Bölge Müdürü Halil Oflu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Orman Taşra Teşkilatında yapılan yeniden düzenlemeyle, Amasya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak Suluova Orman İşletme Şefliğinin kurulduğunu açıkladı. Oflu, 2020 yılı içerisinde Suluova Şefliği tarafından bölgede yürütülecek ormancılık faaliyetleri, orman köylülerini kalkındırmaya yönelik projeler ve hazırlıklar hakkında bilgiler vererek Başkan Fatih Üçok ile konu hakkında istişarede bulundu.


Yapılan sohbet ve istişarelerin ardından Bölge Müdürü Halil Oflu ve Başkan Fatih Üçok birbirlerine başarı dilekleriyle ziyareti tamamladılar. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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