Son Dakika Haberleri: Suluova OSB'ye 19 milyon TL'lik yatırım
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Suluova OSB'ye 19 milyon TL'lik yatırım

6 saat önce

Amasya'nın Suluova Organize Sanayi Bölgesine(OSB) 19 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı.

Suluova OSB'ye 19 milyon TL'lik yatırım, System.String[]

Amasya'nın Suluova Organize Sanayi Bölgesine(OSB) 19 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı.


Suluova OSB'de 19 milyon liralık iki yatırım için yer tahsisi yapıldı. Suluova Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yanı sıra, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, yatırımcılar Oktay Özdoğan ve Muzaffer Tahmur katıldı. Atılan imzalarla iki firmaya toplamda 25 bin 832 metrekarelik arsa tahsis edildi.


Suluova OSB'ye talebin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İnşallah Suluovamız önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve hızla göç alan bir ilçe olacak. Bu iki firmamız ilçemizde 19 milyon liralık yatırım yapacaklar ve ilk etapta toplam 100 kişiye istihdam sağlayacaklar. Suluovamıza yatırım kararı alan firmalarımızı tebrik ediyorum. Suluova adı sanayisi ile birlikte anılmaya başladı ve şehrimiz sanayi alanında da adından söz ettirecektir. İmzaladığımız sözleşme yatırımcılarımıza ve Suluovamıza hayırlı olsun" dedi.


Başkan Fatih Üçok'un konuşmasının ardından 19 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı. - AMASYA

Suluova, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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