Son Dakika Haberleri: Suluova OSB'ye 45 milyon liralık yatırım
Son Dakika Ekonomi Suluova OSB'ye 45 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi

Suluova OSB'ye 45 milyon liralık yatırım

6 saat önce

Suluova Organize Sanayi Bölgesinde 9 firma yaklaşık 45 milyon liralık yatırım yapacak.

Suluova OSB'ye 45 milyon liralık yatırım, System.String[]

Suluova Organize Sanayi Bölgesinde 9 firma yaklaşık 45 milyon liralık yatırım yapacak.


Firmaların yöneticileriyle yer tahsis sözleşmeleri imzalayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yatırımcıların yoğun ilgisinin artarak devam ettiği Suluova OSB'de son bir ay içerisinde kapasite artışı ve yeni talepte bulunan 9 firmaya toplamda 38 bin 950 metrekare yer tahsisinin yapıldığını, bununla birlikte toplam yatırım tutarının yaklaşık 45 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.


Aynı zamanda Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Fatih Üçok, kurulacak yeni fabrika ve tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte istihdama önemli katkı sağlanacağını vurgulayarak, "OSB bir şehrin ekonomik kalbidir. Suluova'da yatırım yapan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılarımıza minnettarız. Ben inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda Suluova adı sanayisi ile birlikte anılmaya başlayacak ve şehrimiz sanayi alanında da adından söz ettirecektir. İmzaladığımız sözleşme yatırımcımıza ve Suluovamıza hayırlı olsun" dedi.


Yer tahsisi imza programına Başkan Üçok'un yanı sıra Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, iş adamları Aytaç Karabulut, Rahim Yurt, Veli Yasin Sarıdaş, Muharrem Ballıklıoğlu, Yalçın Bolat ile Suluova OSB Müdürü Onur Can Yurtbaşı da katıldı. - AMASYA

Suluova, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'5 kavanoz bal 100 lira' ifadesiyle ünlenen İncel'in soyulması davasında yeni gelişme
İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suluova OSB'ye 45 milyon liralık yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]