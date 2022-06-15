Suluova Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı

15.06.2022 11:40
Suluova Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Suluova Belediyesi tarafından Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Suluova Belediyesi tarafından Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, 2022 asfalt sezonuna Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nden başladıklarını söyledi.

Şehidin adına yakışır bir cadde olması için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Üçok, "Suluova Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hak ettiği kalitede hizmet vermek için çabalıyoruz. Gerek yol çalışmalarımız, gerekse şehrimizi değiştirmek ve geliştirmek için yaptığımız projelerimiz Suluova'mızın hak ettiği çalışmalar. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Üçok, tamamlanan Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nden sonra Bağlar, Millet, Bankalar, Aziziye ve Beyazıt caddelerinde de asfaltlama çalışması yapacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: 'Lunapark kazalarının nedeni yetersiz denetim' MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: 'Lunapark kazalarının nedeni yetersiz denetim'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:34 Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Serik'i besleyen ana su borusu patladı, ortaya çıkan görüntü dev bir şelaleyi andırdı!
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
11:19 Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı
11:16 Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi!
11:00 Başkan Dursun Özbek, ilk icraatı için kolları sıvadı! Teknik direktör listesini genişletiyor
10:53 Selahattin Demirtaş'tan, Erdoğan'ın adaylık açıklamasına şaşırtan yorum: Aslında Erdoğan aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 11:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Suluova Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement