Suluova Taşovalılar Derneği ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Suluova Taşovalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Yılmaz Aytap, dernek olarak her yıl gerçekleştirdikleri geleneksel kaz tridi etkinliklerini bu yıl gerçekleştirmeyerek onun yerine ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını, temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolilerini belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

İlçede ihtiyaç sahibi 500 aileye yardım kolilerini ulaştırdıklarını aktaran Aytap, şunları kaydetti:

"Paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı olan ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret ediyoruz. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Suluovalı ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar yardım yapmayı planlıyoruz. Tüm halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir ramazan geçirmelerini temenni ediyorum."