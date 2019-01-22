Suluova Taşovalılar Derneğinden "Tirit" Programı

Suluova Taşovalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 7. Kaz Tiridi programı düzenlendi.

Suluova Taşovalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 7. Kaz Tiridi programı düzenlendi.



Özel bir restoranda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Osman Varol, Suluova ilçesinin kalkınmasında, gelişmesinde ve büyümesinde en fazla emeği olan topluluklardan birinin Taşovalı vatandaşlar olduğunu söyledi.



Kültürü yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Varol, şunları kaydetti:



"Bu güzel ve nadide Anadolu coğrafyasının ortasında, bu coğrafyanın incisi ve mücevheri olan güzel Amasya şehrinde yaşıyoruz. Bunun iki güzel ilçesi olan Suluova ve Taşovalı hemşehrilerimizle bir aradayız. Taşova ilçemizden Suluova ilçemize göç edip ekmek derdine düşen hemşehrilerimiz, kökleri olan memleketleriyle bağlarını koparmadan ekmeğini çalışarak kazanıp yaşadığı ilçesine de sürekli katkıda bulunmakta, gelişimi için sürekli destek vermektedir. Bizler hem toprağına hem de insanına çok bağlı bir milletiz."



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da etkinliğin önemli bir değer olduğunu belirterek, "Bizim kültürümüzde ekmek ve tuz hakkı diye bir değer vardır. Bugün uzaktan ve yakından gelen hemşehrilerimizle aynı masanın etrafında ekmeği paylaşıyoruz. Aslında ekmeği paylaşırken muhabbeti de artırmış olacağız. Onun için bu bile buradaki etkinliği çok değerli kılmaktadır." dedi.



Programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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