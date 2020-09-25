Suluova TDİ Besi OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİ Besi OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Suluova TDİ Besi OSB müteşebbis heyet üyeleri ve besicilerle bölgedeki faaliyetler, Besi OSB'nin genişleme projesi ile ilgili alternatif genişleme alanlarının değerlendirilmesi, OSB üst kuruluşuna temsilci belirlenmesi, yatırımlar, fizibilite ve altyapı çalışmaları görüşüldü.
Toplantıda Vali Masatlı'nın yanı sıra Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Suluova TDİ Besi OSB Müdürü Hasan Şen, müteşebbis heyet üyeleri ve besiciler yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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