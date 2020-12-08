Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı: "Alışverişi yerel esnaftan yapalım" - Son Dakika

Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı: "Alışverişi yerel esnaftan yapalım"

08.12.2020 21:22
Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı:

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yerel esnafa destek olmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası başlattı.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yerel esnafa destek olmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası başlattı.

Suluova TSO'nun basın bildirisinde, kampanya ile ilgili bilgi veren TSO Başkanı Turgut Aksu, "Her zaman bizlerin yanında olan yeri geldiğinde veresiye defterini açan, 'yoksa sonra verirsin' diyen, 'gel bir bardak çayımı iç' diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, çocuklarımızı kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olalım. Alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım" dedi.

Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 pandemisi döneminden en çok etkilenen işletmelerin şüphesiz küçük ve orta ölçekli yerel esnaflar olduğunu vurgulayan Başkan Aksu, "Yerel esnafımız günlerce işletmelerini kapatmak durumunda kalmış çoğu zamanda günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak şekilde işyerlerini kapatmak zorunda kalmışlardır. Bu yüzden Suluova iş dünyasının temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerin öncülüğünde Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve KGF ile üretim ve ticari anlamda faaliyet gösteren üyelerimize NEFES Kredisi, Kısmı Çalışma Ödenekleri ve hükümetimiz tarafından destekler verildi. Esnafımız bir nebze olsun nefes aldı ama bu destekler yeterli değil. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu günlerde Suluova'daki yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne geçelim. Anadolu insanının en güzel temsili olan Suluova halkı bugüne kadar hem devletine hem de şehrine her daim desteğini esirgememiştir. Bu günlerde bizlerden destek bekleyen ve bizlere hasret kalan yerel esnaflarımızın yüzlerini güldürmek adına alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yaparak zor günde yanlarında olduğumuzu gösterelim. Esnafımıza yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın ilçemizde kalmasını yerelden ekonomiye destek vermemizi sağlamış oluruz. Bu vesileyle kampanyamıza vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - AMASYA

Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı: Alışverişi yerel esnaftan yapalım

Ticaret, Suluova, yerel, Aksu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı: 'Alışverişi yerel esnaftan yapalım' - Son Dakika Ekonomi


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