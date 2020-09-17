Suluova Ülkü Ocaklarından 10 bin ücretsiz maske - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Suluova Ülkü Ocakları toplum yararına çalışan kamu kurum ve kuruluşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Maskeleri aslen Amasyalı olup İzmir'de ikamet eden hayırsever bir iş adamının temin ettiğini belirten Suluova Ülkü Ocakları Başkanı Satılmış Erdem, "Bilindiği üzere Kovid-19 sürecindeyiz ve virüsten korunmak için maske en önemli etken. Maskelerimiz İzmir'de yaşayan bir gönül dostu kardeşimizin ocağımıza hibesidir ve kardeşimiz öncelikle eğitim kurumlarına, vakıflara, derneklere ve toplum yararına çalışan kurumlara dağıtılmak üzere bizlere 10 bin adet maskeyi ücretsiz gönderdi. Bizler de dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ülkü ocaklarının eğitim ve kültür vakfı olmasının yanında yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri misyonuna sahip bir vakıf olduğunu vurgulayan Erdem, "Korona virüs ile devletimiz mücadele ederken biz de katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz birçok kampanya ve faaliyetlerimiz var. Bizlere bu desteği sağlayan maskeleri gönderen Amasyalı kardeşimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Maske dağıtımından duyduğu memnuniyetini getiren özel rehabilitasyon kurumu müdürü Selahattin Çağlar Caneli, "14 yıldır Suluova'da engelli kardeşlerimize yönelik olarak özel rehabilitasyon kurumunu işletmekteyiz. Bugün Suluova Ülkü Ocakları Başkanı Satılmış Erdem bey bizleri ziyaret ederek engelli kardeşlerimiz için kullanacağımız maske ve eldivenleri hediye etti. Diğer kurumlara da örnek olacak bir çalışma, kendilerine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA