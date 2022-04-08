Suluova ve Taşova'da fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Suluova ve Taşova'da fırınlar denetlendi

08.04.2022 13:49
Suluova ve Taşova'da fırınlar denetlendi

Suluova ve Taşova ilçelerinde zabıta ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Suluova ve Taşova ilçelerinde zabıta ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, denetimde fırıncıların hijyen, ruhsat ve gramaj kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, halkın sağlığını önemsediklerini vurgulayarak, vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Üçok, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Ekiplerimiz ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar." dedi.

Taşova

Taşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetim yaptı.

Zabıta amiri Ünal Hancı, denetimlerde ürünlerin gramajlarıyla son kullanma tarihlerinin incelendiğini söyledi.

Ekiplerin ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdığına işaret eden Hancı, "İmalathane ve satış yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve halkın sağlığını ilgilendiren hususlarda denetimler yaptık." dedi.

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Hisarcık, Suluova, Zabıta, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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