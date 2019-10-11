Son Dakika Haberleri: Suluova'ya 8 spor tesisi için imzalar atıldı
Son Dakika Spor Suluova'ya 8 spor tesisi için imzalar atıldı

Suluova'ya 8 spor tesisi için imzalar atıldı

2 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde 8 spor tesisi yapılması için Suluova Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

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Amasya'nın Suluova ilçesinde 8 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor tesisi yapılması için Suluova Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında protokol imzalandı.


Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokolü imzalayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, söz verdikleri hizmet ve projeleri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Suluova'nın daha çok gelişmesi, kalkınması ve istihdamının artması adına sanayi bölgelerine yeni yatırımlar alırken, bir taraftan da ilçenin alt ve üst yapısını en modern donatılarla tamamladıklarını vurgulayan Başkan Üçok, "Diğer taraftan ise çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimizin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerde bulunmalarına fırsat vermek suretiyle daha kaliteli zaman geçirmelerini temin etmek, sağlıklı kalabilmelerine yardımcı olmak, özellikle çocuk ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunmak, kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak kalmalarına yardımcı olmak adına adına ilçemize 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 adet halı saha ve 5 adet basketbol sahası yatırımlarını hayata geçireceğiz. En kısa zamanda ihale çıkıyoruz. İlçemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AMASYA

Suluova, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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