Suluova'ya basketbol sahası - Son Dakika
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Suluova'ya basketbol sahası

7 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye yapılacak 8 tesisten ilki olan basketbol sahasının temeli için çalışmalar başladı.

Suluova'ya basketbol sahası, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye yapılacak 8 tesisten ilki olan basketbol sahasının temeli için çalışmalar başladı.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova'ya 8 spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalamıştı. İmzalanan protokol kapsamında 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 adet halı saha ile 5 adet basketbol sahası olmak üzere 8 tesisin ilçeye kazandırılmasının ardından çalışmalar hız kazandı. 8 tesisten ilki olan ve Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu bahçesine yapılması planlanan basketbol sahasının temeli için çalışmalar başlandı.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Çocukların geleceğe hazırlanmasında ve sağlıklı bir nesil yetiştirmede spor alanlarının çok önemli. Geleceğimizin teminatı güzel yavrularımız burada arkadaşlarını ve dostluklarını pekiştirirken kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak ve enerjilerini buralarda atarak geleceğe hazırlanacaklar. Çocuklarımıza yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım anlayışıyla Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu bahçesine yapılmasını planladığımız basketbol sahasının hayırlı olmasını diliyorum. En büyük projemiz halkımızın mutluluğudur" dedi. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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