Suluova Ziraat Odası Başkanı Öksüz Güven Tazeledi

Suluova
Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Adnan Öksüz seçildi.
Suluova Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Adnan Öksüz ile Hidayet Şimşek aday oldu.
Yapılan seçimde oy kullanan 61 delegeden 35'inin oyunu alan Öksüz, yeniden başkanlığa getirildi. Şimşek ise 26 oyda kaldı.
Öksüz, kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ederek, "Daha etkili hizmetler yapabilmek adına tekrar aday olduk. Tüm gayretimiz Suluovalı çiftçilerin haklarını daha yüksek sesle savunmak olacak." dedi.
Yönetim kurulu ise Adem Topal, Ahmet Çarıkçı, Ahmet Köse
, Erdoğan Olgun, Egemen Çoban, Feridun Lafçı, Ferhat Taşkaya, Hakan Koca, Hasan Taşova
, Hüseyin Balcı
, Hüseyin Satılmış, Kenan Ayaz, Lütfi Vanlı, Miktat Sarı, Mustafa Tulgar, Necip Göktaş, Nusret Öner, Seyit Uysal
, Tarık Topal, Muhittin Çakır'dan oluştu.