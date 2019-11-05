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Suluovalı çiftçilere eğitim

6 saat önce

Suluova Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik toprak verimi konusunda eğitim semineri düzenlendi.

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Suluova Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik toprak verimi konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminerde, çiftçilerin emeğinin karşılıksız kalmasını istemedikleri için semineri düzenlediklerini söyledi.

Tarımda toprak verimi ve ürünler hakkında istişare yaparak ortak akıl oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Öksüz, "Toprak, tüm canlıların yaşam kaynağıdır. Hayat toprakla başlayıp toprakla biter. Bu nedenle yaşamın her aşamasında insanoğlunun toprağın önemini bilen ve koruyan bilinçle yaşaması gerekmektedir. Toprağı bilinçsiz işlediğiniz, planlı üretim yapmadığınız zaman üretim kalitesinde ciddi düşüşler yaşanıyor. Toprakta geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çiftçilere Gıda ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından bilgi verildi.

Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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