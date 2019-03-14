Suluovalı Çiftçilere Kenevir Eğitimi Verildi

Suluovalı çiftçilere kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü semineri verildi.

Suluovalı çiftçilere kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü semineri verildi.



Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminerde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Amasya ilinin de aralarında bulunduğu 19 ilde izinle kenevir yetiştiriciliği yapılacağını hatırlattı.



Kenevir yetiştiriciliği için iklimi, toprak yapısı ve sulak tarım arazilerine sahip Suluova Ovası ile deneyimli bölge çiftçilerinin uygun olduğunu dile getiren Öksüz, bunu Amasya ve Suluova bölgeleri için şans olarak gördüklerini aktardı.



Öksüz, alternatif ürün bakımından kenevirin oldukça uygun bir ürün olduğunu, kağıt, tekstil, izolasyon, kozmetik sektörlerinde kullanılabileceğini kaydetti.



Daha sonra yetkililer tarafından çiftçilere slayt eşliğinde sunum yapıldı.



Seminere Suluova Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mühendisleri Dursun Kulaksız ve Ekrem Deniz ile çiftçiler katıldı.

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