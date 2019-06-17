Sulusaray'da silah kaçakçılarına operasyon
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, şarjör ve mermi ele geçirildi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
'ın Sulusaray
ilçesinde Jandarma
tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, şarjör ve mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Sulusaray alınan bir istihbaratı değerlendirerek ilçede bulunan Sarıyaprak
köyü yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs ile birlikte 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Yakalanan malzemelere Jandarma tarafından el konulduğu, şüpheli şahısların ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT
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