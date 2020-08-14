Sumak ekşisinde hasat dönemi - Son Dakika

Sumak ekşisinde hasat dönemi

Sumak ekşisinde hasat dönemi -Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü olan sumak ekşisi, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve mutfakların vazgeçilmezi haline gelen sumak ekşisinin hasadına başlandı.

Sumak ekşisinde hasat dönemi

- Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü olan sumak ekşisi, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve mutfakların vazgeçilmezi haline gelen sumak ekşisinin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş ve yöresindeki arazilerde kendiliğinden yetişen ürün, kurutulup öğütüldükten sonra hem baharat, hem de akıt olarak kullanılıyor. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir baharat olmasına karşın, sumak ekşisi çoğunlukla yetiştiği yörelerin mutfaklarında yaygın olarak kullanılıyor. Kahramanmaraş mutfağında da özel bir kullanım yerine sahip ve simgesel lezzet olan sumak ekşisi, yerel deyimle 'ekşi ahıtı' veya 'sumak akıtı' olarak adlandırılır.

Bölge halkı tarafından yaygın bir şekilde kullanılan aromatik bitki ile ilgili hasat dönemi başladı. Kırsal bölgelerde toplanan bitki, geleneksel ve teknolojik yöntemlerle akıt ve toz haline getirilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Akıt ve toz haliyle 25 ile 100 lira arasında ürünlerin satışa sunulduğunu söyleyen ekşi üreticisi Ahmet Çamlıdağ, üretilen ürünlerin artık yurt dışına da gönderildiğini söyledi.

Çamlıdağ, "Biz çiftçilerimizden ürünlerimizi topluyoruz buradaki işletmemizde çöplerini makinelerde ayırtma işlemini yapıyoruz. Hazırladığımız ürünleri ise tüketicilerimize sunuyoruz. Yüksek derecede antioksidan olduğunu birliyoruz. Gribe, iltihaplara ve bronşit hatalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Sosyal medyada çıkan haberlerde de korona virüse iyi geldiğini söylendi. Sumak ekşisinin akıtı ve tozunun sağlık açısından iyi geldiğini biliyoruz. Toz ve akıt şeklinde üretilen ekşilerin fiyatları ise 25 ile 100 lira arasında değişiyor. Genellikle Ortadoğu ve Arab ülkeleri çok fazla tüketiyor ve ülkemizde de sumak ekşisini bilmeyen kalmadı ve baharat sınıfına girmiş durumda" diye konuştu.

Sumak ekşisinde hasat dönemi

Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:49

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sumak ekşisinde hasat dönemi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim         
17:40
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi         
16:40
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı         
10:48
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi         
07:47
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler         
01:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 22:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sumak ekşisinde hasat dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei