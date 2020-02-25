Sumak fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Sumak fidanı dağıtıldı

7 saat önce

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve Musabeyli Kaymakamlığı işbirliğiyle köylülere 2 bin sumak fidanı dağıtıldı.

Sumak fidanı dağıtıldı, System.String[]

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve Musabeyli Kaymakamlığı işbirliğiyle köylülere 2 bin sumak fidanı dağıtıldı.


Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda üretilen 2 bin sumak fidanı, Musabeyli ilçesinde dikim yapılmak üzere dağıtım töreni düzenlenerek vatandaşlara dağıtıldı.


Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, baharat üretiminde kullanılan sumak bitkisinin önemli olduğunu ifade ederek, "Kilis'in yeşil alanlarının arttırılması adına fidanlıklarımızda üretilen fidanların çiftçilerimize ekonomik getiri sağlaması, Kilis için fidan dağıtım faaliyetlerimiz devam edecektir "dedi. - KİLİS

Orman İşletme Müdürlüğü, Musabeyli, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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