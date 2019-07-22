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Sumak toplamaya giden adam ölü bulundu

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sumak toplamaya giden 58 yaşındaki Bektaş Kurtini ölü bulundu.

Sumak toplamaya giden adam ölü bulundu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sumak toplamaya giden 58 yaşındaki Bektaş Kurtini ölü bulundu.

İddiaya göre, İslahiye ilçesi Çerçili kırsal Mahallesi'nde 58 yaşındaki Bektaş Kurtini, teyzesinin oğlu Mustafa Çolak ile beraber köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kabaklar Mezarlığı mevkisine sumak toplamak için gitti. Otomobili almak için Kurtini'nin yanından ayrılan teyzesinin oğlu Mustafa Çolak, geri döndüğünde Bektaş Kurtini'yi bıraktığı yerde bulamadı. Cep telefonunu arayan çolak, telefona cevap verilmemesi üzerine bir süre çalan telefonun sesinin geldiği yöne gitti. Kurtini'yi baygın halde bulan Çolak, hemen köydeki yakınlarına ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bektaş Kurtini'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından cenaze Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Bektaş Kurtini'nin kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - GAZİANTEP
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
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