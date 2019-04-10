Son Dakika Haberleri: Sumbas Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Sumbas Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

54 dakika önce

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Zeki Demiroğlu, yeni belediye meclis üyeleriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Sumbas Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Zeki Demiroğlu, yeni belediye meclis üyeleriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Basın mensuplarının da izlediği meclis toplantısında, meclis katipleri, encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Kapalı oylama ile meclis katipliğine asil üye olarak Cennet Kılıççeker ve Muharrem Tura seçildi. 1'inci Meclis Başkan Vekili İbrahim Halil Şanlıyurt, 2'nci Meclis Başkan Vekili ise Baki Akduman oldu. Encümen üyeliğine Erhan Gökcan ve Necati Akçakaya seçildi. Denetim Komisyonuna ise Muharrem Tura ve Cennet Kılıççeker seçildiler.

Yeni Belediye Meclisi'nin Sumbas halkına hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, "Tüm meclis üyeleriyle Sumbas için uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Ben şeffaflığa önem veren biri olarak, bu Mecliste ne konuşuluyorsa hepsini tüm halkımız ile paylaşacağız. Sokaktaki, kahvedeki vatandaşlarımız, hatta ev hanımlarımız bile burada ne karar alıyorsak, bilecekler" dedi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:02 Kaynak: İHA
Zeki Demiroğlu, Osmaniye, Sumbas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sumbas Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]