Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi

14.07.2022 14:04
Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiceklidere köyünde 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiceklidere köyünde 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde esrar maddesi yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon başlattı . Kenevir ektiği tespit edilen M.A. V.A ve İ.S.A. isimli zanlılar evlerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. V.A ve İ.S.A. gözaltına alındı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 şüpheli yakalandı Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Adana'daki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsüne dava Son dakika haber: Adana'daki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsüne dava
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sumbas'da 120 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement