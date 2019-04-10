Son Dakika Haberleri: Sumbas Kaymakamı Orhan'dan Muhtarlarla Buluştu

Sumbas Kaymakamı Orhan'dan Muhtarlarla Buluştu

1 saat önce

Sumbas Kaymakamı Tamer Orhan, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında mazbatalarını alan muhtarlarla bir araya geldi.

Sumbas Kaymakamı Orhan'dan Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Sumbas Kaymakamı Tamer Orhan, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında mazbatalarını alan muhtarlarla bir araya geldi.

Seçimi kazanan muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Orhan, "Sizler hem vatandaşın devlet nezdinde sesi hem de devletin yerelde temsilcisisiniz. Bir başka ifadeyle vatandaş ile devlet arasında adeta köprü görevi göreceksiniz. Temel vazifemiz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak, sunulan hizmetlerden insanımızın maksimum düzeyde faydalanmasını temin etmektir. Kurumlarla iletişime önem vererek ve istişare ile kararlar alarak sorunlara çözüm getirme gayretinde olmalıyız. Hakkaniyet ve samimiyetle görevimizi yapacağız" dedi.

Toplantıda Sumbas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına 2 muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yusuf Kuşcu'nun tekrar seçilmesi nedeniyle üyeliği devam ederken Fehmi Eraslanın yerine ise Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel seçildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
Tamer Orhan, Sumbas, Güncel
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