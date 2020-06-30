Sumbas Kaymakamı Özdemir'den müftü Canlı'ya başarı belgesi - Son Dakika

Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, tayini Burdur'un Kemer ilçesine çıkan İlçe Müftüsü Abdulkadir Canlı'ya başarı belgesi verdi.



Kaymakam Özdemir, Canlı'nın ilçe müftülüğü görevi esnasında halkla diyaloğunu, görev anlayışını ve başarılı çalışmalarını her zaman takdir ettiğini belirtti.

Canlı ise beraber çalıştıkları Kaymakam Özdemir'e, desteklerinden dolayı teşekkür etti.