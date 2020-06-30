Sumbas Kaymakamı Özdemir'den müftü Canlı'ya başarı belgesi
Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, tayini Burdur'un Kemer ilçesine çıkan İlçe Müftüsü Abdulkadir Canlı'ya başarı belgesi verdi.
Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, tayini Burdur'un Kemer ilçesine çıkan İlçe Müftüsü Abdulkadir Canlı'ya başarı belgesi verdi.
Kaymakam Özdemir, Canlı'nın ilçe müftülüğü görevi esnasında halkla diyaloğunu, görev anlayışını ve başarılı çalışmalarını her zaman takdir ettiğini belirtti.
Canlı ise beraber çalıştıkları Kaymakam Özdemir'e, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:21 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sumbas Kaymakamı Özdemir'den müftü Canlı'ya başarı belgesi - Son Dakika
Son Dakika 19:09 Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:48 Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 12:58 Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu