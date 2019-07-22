Sumbas'ta "Aşçı Yardımcılığı Kursu" açıldı
1 saat önce
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde aşçı yardımcılığı kursu açıldı.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
'nin Sumbas
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR
işbirliğinde aşçı yardımcılığı kursu açıldı.
Sumbas Halk Eğitim Merkezi Kurs Merkezinde düzenlenen 400 saat süreli 8 Ekim'de sona erecek kursa 19 kadın 1 erkek olmak üzere 20 kursiyer katıldı.
Kursun açılışında konuşan Sumbas Halk Eğitim Müdürü Halil Akıncı
, aşçılıkta hijyen konusunun önemine dikkati çekerek meslek edinmeye yönelik bu tür kursların sağladığı imkanları anlattı. Kurs sonunda başarılı olanların, alacakları sertifikayla iş yerlerini açabileceği gibi başka işletmelerde de çalışabileceğini belirten Akıncı, "Devletimiz istihdamın artırılması ve meslek edindirmeye yönelik kursların açılmasında önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda işte size meslek sahibi olma fırsatı. Kursta kendinizi iyi yetiştiriniz. Kursta başarılı olursanız sertifika alacaksınız. Alacağınız sertifika ile iş yerinizi açabilme veya bir başka işletmede çalışma imkanına kavuşacaksınız" dedi. - OSMANİYE
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