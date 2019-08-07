Sumbas'ta beton yol çalışması
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Osmaniye Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Sumbas ilçesinde silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmasını ilk defa yaptıklarını söyledi.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat
, Sumbas
ilçesinde silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmasını ilk defa yaptıklarını söyledi. Mehmetli
Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu
ile birlikte Sumbas'ta ilk defa uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceleyen Bolat, yol yapımında yeni bir yöntem olarak silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Akdeniz
Bölgesinde ilk kez geçen yıl Osmaniye'de uygulandığını söyledi. Birçok ilden bu uygulamayı görmeye gelenlerin olduğunu belirten Bolat, silindirle sıkıştırılmış beton yolun ağır araçların geçişine de dayanıklı olduğunu söyledi. Bolat, "Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Ayrıca bu yöntem, yol yapımında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Şu an İl Özel İdaresi tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde 100 yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40'lara varan bir tasarruf sağlanıyor" dedi. - OSMANİYE
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