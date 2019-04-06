Sumbas ve Mehmetli Belediye Başkanları Mazbatalarını Alıp Göreve Başladılar

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Ak Parti'nin kazandığı Sumbas Belediye ve Sumbas'a bağlı Mehmetli Belde Belediye başkanları mazbatalarını alıp göreve başladılar.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Ak Parti'nin kazandığı Sumbas Belediye ve Sumbas'a bağlı Mehmetli Belde Belediye başkanları mazbatalarını alıp göreve başladılar.



Sumbas Belediye Başkanı seçilen Zeki Demiroğlu ve Mehemetli Belde Başkanlığına seçilen Fatih Seyitoğlu, AK Parti Osmaniye milletvekili İsmail Kaya, İl Başkanı Hamza Tor, Sumbas İlçe Başkanı Erol Kaplan, Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç ve partililerle Kadirli Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Volkan Özkan'dan mazbatalarını teslim aldı.



Sumbas Seçim Kurulu Hakimliğinden Mazbatasını aldıktan sonra Sumbas Belediye Binasından törenle karşılanan Başkan Zeki Demiroğlu, Belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı ve dua ettikten sonra makam koltuğuna oturdu.



Demiroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Mazbatamızı aldığımız bu onurlu günde bizlere bu görevi layık gören çok kıymetli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sumbas için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir."diye konuştu.



Mehmetli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Seyitoğlu da, "Gönül belediyeciliği sloganıyla çıktığımız seçim çalışmamızın sonunda sandıktan zaferle çıktık. Allah izin verirse beldemize güzel hizmetlere imza atacağımız çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız. Hep birlikte Mehmetli beldemizi daha güzel ve mutlu şehir yapmak için mücadele edeceğiz. Partili partisiz herkese kapımız açık" dedi.



Sumbas'tan AK Parti Osmaniye İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Veli Gani de mazbatasını alarak, kendilerini yalnız bırakmayan partililere ve Sumbas'lılara teşekkür etti.



Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, seçilen belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileklerini iletti. - OSMANİYE

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