Sümbül Dağı beyaz gelinliği giydi - Son Dakika

Sümbül Dağı beyaz gelinliği giydi

HAKKARİ - Hakkari Sümbül Dağı Ekim ayında beyaz gelinliğini giydi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerine kar yağışına bıraktı.

Ekim ayında kar yağışı Sümbül Dağı'nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor.

Sümbül Dağı zirvesi, beyaz gelinliğiyle vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Sümbül Dağı zirvesi ve çevredeki dağlarına kar yağmasının kış aylarının erken başlamasının habercisi olduğunu belirten vatandaşlar Hakkari'nin karla güzel olduğunu söylediler.

Bazı vatandaşlar ise Hakkari kar yağışı, valisi ve hizmetleri ile güzeldir. Bazı mahalleler de doğalgaza kavuştu, yakmaya başladılar Allah valimizden razı olsun dediler.