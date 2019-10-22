Son Dakika Haberleri: Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

17 dakika önce

HAKKARİ'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

HAKKARİ'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece kar yağdı. Kent merkezinde 2 gündür etkisini sürdüren yağmur, bu sabah yerini güneşli havaya bırakırken, yüksek kesimler ise beyaza büründü. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin erken geleceğini söyledi.


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:47 Kaynak: DHA
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