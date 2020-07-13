Sümbül Dağı'na tırmanış - Son Dakika

Sümbül Dağı'na tırmanış

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde faaliyet yürüten Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde faaliyet yürüten Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

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Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Muharrem Parlak ve kulüp üyeleri Muharrem Kanar, Nevzat Tunç, Yusuf Mehdi Kalkan, Ramazan İlhan, Selçuk Tunç, M. Tahir Taş ve Barış Dayan, yaz tırmanış faaliyetleri kapsamında 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Cumartesi sabahı başlanılan Sümbül Dağı tırmanışına katılan 8 dağcı, Depin bölgesinden zorlu tırmanışa başladı. Sarp kayalık ve derin uçurumlara rağmen dağcılar 6 saatlik yürüyüşün ardından kamp alanına varmayı başardı. Geceyi burada geçiren dağcılar, ateş yakıp şehrin manzarasına karşı türküler söyledi. Sabahın erken saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçen grup, gördükleri dağ keçisini ve yavrularını cep telefonlarıyla çekti. Zirveye varan ekip, burada zirve defterini imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Kamp alanına doğru inişe geçen 8 kişilik dağcı grubu, karlı bölgeden kayarak inmeye çalışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kamp alanına dönen grup, malzemelerini alarak kente dönmeyi başardı.


Etkinlik kapsamında zirvede açıklamalarda bulunan Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Muharrem Parlak, zirve yapan tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi. Parlak, "11-12 Temmuz dağcılık faaliyet programı kapsamında kulüp üyeleriyle birlikte Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdik. Zorlu parkur sonunda ilk etapta 2 bin rakımda kamp kurduk. Gece burada konakladık. Yemek yapıp Hakkari'nin ışıl ışıl görüntüsünü izledik. Sabahın ilk ışıklarıyla zirveye doğru yola çıktık. Uzun ve yorucu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Buradan zirve yapan tüm sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

Zap bölgesi, Hakkari, Çukurca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sümbül Dağı'na tırmanış - Son Dakika Spor
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