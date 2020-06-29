Sümbül Dağı'na tırmanış yapan dağcılar döndü - Son Dakika

Sümbül Dağı'na tırmanış yapan dağcılar döndü

Hakkari'deki 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı yapan 7 kişilik dağcı grubu kente döndü.

Hakkari'deki 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı yapan 7 kişilik dağcı grubu kente döndü.

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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de korona virüs önlemleri kapsamında ara verilen zirve tırmanışlarının ilki yapıldı. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'nin (CİSAD) ortaklaşa düzenlediği Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı tamamlandı. Genç dağcılar Erdelan Ertunç, Emin Noyan, Sabahattin Ertuş, Süleyman Akmaz, Ömer Kaplan, Gıyasettin Tatlı ve Hasan Ertunç 3 günlük kampın ardından zirve yaparak şehir merkezine geri döndü. Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Depin polis noktasında 27 Haziran'da başlanılan Sümbül Dağı tırmanışı, sarp kayalık ve derin uçurumlara rağmen tamamlandı. Tırmanışın, ikinci günü öğle saatlerinde zirveye çıkan grup, burada kokpit patlattıktan sonra zirve defterini imzaladı. 2020 yılının ilk tırmanışını gerçekleştiren dağcılar, kamp alanına dönerek gece ateş yakıp dinlendiler. Sabahın ilk ışıklarıyla inişe geçen genç dağcı grubu, sağ salim kente dönmeyi başardı.


Zirvede açıklamalarda bulunan genç dağcı Erdelan Ertunç, 2020 Haziran ayı Sümbül Dağı zirve tırmanışını 7 dağcı arkadaşıyla başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Ertunç, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği olarak 2020 Sümbül Dağı zirve tırmanışının ilkini 7 dağcı arkadaşımızla gerçekleştirdik. Burada 3 günlük bir kamp kurduk. Uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından zirveye vardık. Sümbül'ün zirvesinden Hakkari'nin manzarasını anlatmaya kelimeler yetmez. Merak eden dağcıların gelip görmelerini temenni ederiz. Zirve yapan tüm dağcı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkari Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'a katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Hakkari, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sümbül Dağı'na tırmanış yapan dağcılar döndü - Son Dakika Spor
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