Son Dakika Haberleri: Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı
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Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı

37 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Sümbül Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Sümbül Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyesi dağcılar, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü erken saatlerde araç ile Depin noktasına gelerek, son hazırlıklarını yaptıktan sonra tırmanışa geçtiler. Beraberlerinde götürmek zorunda oldukları kamp malzemeleri dolu ağır çantaları sırtlarına alan 7 dağcı, baştan sona dik ve kayalık olan parkurdan ana kampa kadar altı saatte ulaşmayı başardı. Kampa yakın bölgede su bulan dağcılar, ihtiyaçları için yanlarında götürdükleri boş petlerle kampa su taşıdılar. Yemek ihtiyacından sonra dinlenmeye geçerek akşama doğru odun toplayıp Hakkari merkezinin görebileceği bir noktada ateş yakan dağcılar, sabah erken saatte kahvaltı yaptıktan sonra tırmanışa geçtiler. Karlı bölgede kar kramponlarını ayakkabıların dibine takan dağcılar, karlı bölgede 3,5 saatlik tırmanıştan sonra 3 bin 487 metre yüksekliğinde olan Sümbül Dağı zirvesine ulaşmayı başardılar.

Zirve defterine isimlerini yazan ve havanın sıcak olduğunu fırsat bilip öğlen yemeğini burada yiyen dağcılar, daha sonra inişe geçtiler. Depin noktasında kendilerini bekleyen arkadaşları tarafından karşılanan dağcılar, karpuz yedikten sonra Hakkari merkezine araçlarla geçtiler.

TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Sümbül Dağı'nın 2 bin 180 metre mesafede zorlu bir parkuru olan ve her dağcının istediği bir dağ olduğunu söyledi. Her yıl çoğunluğu CİSAD üyesi olan değişik sporcularla yapmış oldukları Sümbül Dağı tırmanışlarında keyif aldıklarını, son üç yılda toplam dokuz defa sadece Sümbül Dağı'na çıktığını ifade eden Ertuç, "Amacımız dağcılık sporunu Hakkari'de yaymak ve dağcılık sporundaki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi sporcularımıza aktarmaktır" dedi.

Dağcılardan Mimar Cemal Erip ise, Sümbül Dağı tırmanışının zorlu geçtiğini, ancak çok keyif aldığını söyledi.

Tırmanışa Naci Ertunç, Cemal Erip, Emin Noyan, Ercan İhtiyatoğlu, Gıyasettin Tatlı, Ömer Faruk Aşkan ve Muzaffer Temel katıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Spor
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