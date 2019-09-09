Sümbül Efendi'de kaynatılan 3 ton aşure dağıtıldı

Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak 'ın da katıldığı törende mevlid-i şerif, dua ve zikirlerle kaynatılıp soğumaya bırakılan 3 ton aşure halka dağıtıldı.

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Kocamustafapaşa 'daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün kaynatılan aşure halka ikram edildi.

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