Sümbül ekibi üst üste 2 galibiyet aldı

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ikinci yarısında deplasmanda Siverek Engelliler Basketbol Takımını 62-31, Malatya Büyükşehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını da yine deplasmanda 68-52 mağlup etti.



Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı, sezonun ilk maçını Hakkari'de Malatya Büyükşehir Basketbol Takımına 10 sayı farkla yenildiklerini söyledi. Tatlı, "Ancak yoğun antrenman programıyla Malatya Büyükşehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Malatya'da 16 sayı farkla yenerek grup liderliğini sürdürdük. Bu hafta pazar günü saat 13.00'te Hakkari Spor Salonunda Kızıltepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını mağlup ederek play-off müsabakalarına grup lideri olarak gitmeyi planlıyoruz. Bunun için tüm halkımızı takıma destek için spor salonuna davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Başkan Tatlı, takımı maddi ve manevi yalnız bırakmayan başta Vali İdris Akbıyık ile VEDAŞ ailesine teşekkür etti. - HAKKARİ