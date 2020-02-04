Sümbül ekibinden peş peşe galibiyet

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı bünyesinde 3. ligde mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı engel tanımıyor.



Ligin ikinci yarısında evinde ağırladığı Şanlıurfa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 59 - 6, Diyarbakır Ortopedik Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını ise 76 - 5 mağlup eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü gözünü grup liderliğine dikti. Kulüp Başkanı Şükriye Tatlı, takımın 16 engelli sporcuyla Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmek için büyük mücadele ettiğini söyledi. Tatlı, "Valimiz İdris Akbıyık'ın nakdi ve HATSO Başkanı Servet Taş'ın konaklama desteği dışında hiçbir Hakkari iş adamı bize destek olmadı. Takımımızı neredeyse görmemezlikten geliyorlar. Bazı iş adamları komik rakamlarla yardımcı olmaya çalıştı. - HAKKARİ