Son Dakika Haberleri: Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet

Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet

1 saat önce

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü'nü 57-14 mağlup etti.

Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet, System.String[]
Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü'nü 57-14 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Ligi D Grubunda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü'nü 57-14 yendi.

Maç sonunda sporcuları tebrik eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri her iki takım oyuncularına çeşitli hediyeler takdim etti.

Müsabakayı Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Reşit Güldal, Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ile vatandaşlar izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Spor
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