Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet - Son Dakika

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü'nü 76-5 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Ligi C Grubunda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübüyle karşılaştı.

Ev sahibi Hakkari ekibi, Diyarbakır ekibini 76-5 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Şükriye Tatlı, takımdaki 16 engelli sporcuyla Hakkari'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Tatlı, her zaman takıma destek veren Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'a teşekkür etti.