Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet - Son Dakika

Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet

6 saat önce

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü'nü 76-5 mağlup etti.

Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet, System.String[]

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü'nü 76-5 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Ligi C Grubunda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübüyle karşılaştı.

Ev sahibi Hakkari ekibi, Diyarbakır ekibini 76-5 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Şükriye Tatlı, takımdaki 16 engelli sporcuyla Hakkari'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Tatlı, her zaman takıma destek veren Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'a teşekkür etti.

Diyarbakır, basketbol, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sümbül Engelli Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]