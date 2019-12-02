Sümbül, grup liderini mağlup etti

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda son üç yılda grubunda lider olan Kızıltepe Engelliler Birliği Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 63-41'lik skorla mağlup etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda lider Kızıltepe Engelliler Birliği Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 63-41'lik skorla mağlup etti. Kulüp Başkanı Şükrüye Tatlı, Kızıltepe ekibinin bölgede güçlü bir takım olduğunu, bu müsabaka için takım antrenörü Cengiz Çatal ile birlikte ciddi bir antrenman programı uyguladıklarını ve güzel bir netice aldıklarını ifade etti.



Başkan Tatlı, takıma desteklerinden dolayı başta Vali İdris Akbıyık'a, HATSO Başkanı Servet Taş'a ve VEDAŞ ailesine teşekkür etti. - HAKKARİ