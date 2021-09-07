SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika
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SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

07.09.2021 23:52

SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADIYalova Belediyesi ekipleri ve Türk Telekom alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan Dere Mahallesi Sümbül Sokak da başlayan parke bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede bitmesi planlanıyor.

SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yalova Belediyesi ekipleri ve Türk Telekom alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan Dere Mahallesi Sümbül Sokak da başlayan parke bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede bitmesi planlanıyor. Mahalle bazlı ve programlı bir çalışma yapmakta olan ekipler, daha önceden belirlenen programlar çerçevesinde asfalt bakımı, onarımı ile birlikte parke döşeme işlemlerine önümüzde ki günler içinde de devam edecek.

Kaynak: Habermetre
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Yalova Belediyesi, Türk Telekom, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜMBÜL SOKAK DA PARKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika
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