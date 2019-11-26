Son Dakika Haberleri: Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Spor Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret - Son Dakika Spor

Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi C Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi C Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükrüye Tatlı ve sporcularla bir süre sohbet etti.


Başkan Tatlı ve sporcular, ziyaret anısına Vali İdris Akbıyık'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu takımlarına ait forma takdim ettiler.


Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği sporculara mücadele ettikleri basketbol liginde başarılar diledi. - HAKKARİ

basketbol, Türkiye, Hakkari, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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