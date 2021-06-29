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Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor - Son Dakika

Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor

29.06.2021 11:44

- Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor Sümela Manastırı'nın yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez Temmuz ayından itibaren kapsamlı olarak ziyarete açılması bekleniyor Manastır 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyarete açılacak Türkiye'nin önemli inanç...

- Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor

Sümela Manastırı'nın yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez Temmuz ayından itibaren kapsamlı olarak ziyarete açılması bekleniyor

Manastır 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyarete açılacak

TRABZON - Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı uzun bir aranın ardından 1 Temmuz 2021 günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyarete açılacak.

Manastırın daha önce hiç ziyarete açılmayan gizli kalmış bölümleri de artık ziyaret edilebilecek.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisindeki Sümela Manastırı'nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle sürerken, restorasyon çalışmalarının yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Restorasyon çalışmalarında manastırın bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan gizli kalmış şapelleri, inziva ve misafir odaları da elden geçirilirken, büyük bir kısmının da ziyarete açılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 1 Temmuz 2021 Perşembe günü katılımıyla yeniden ziyarete açılması beklenen manastırda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da bir konser vereceği öğrenildi.

Restorasyon çalışmaları 6 yıl sürdü

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları 22 Eylül 2015 tarihinde başladı. Zorlu coğrafya ve hava koşulları nedeniyle kış aylarında restorasyon çalışmalarına ara verilen Sümela'da karların erimesiyle her bahar tekrar başlayan çalışmalarla endüstriyel dağcılar büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesini gerçekleştirdi. Manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları da yapılırken, manastırda en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için 600 metrekarelik alanda kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı'nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi. Sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayaların tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldüğü manastırda malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapıldı. 6 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayalar temizlendi.

Sümela Manastırı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında gizli bir geçitle ulaşılarak bulunan şapel de ahşap yol projesi ile ziyaret edilebilecek. Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapel defineciler tarafından geçmişte tahrip edilirken, çok sayıda freskin yer aldığı şapel için proje hazırlandı.

Restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 6 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla riskli kaya çekildi. Restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alınan Sümela Manastırı'nın UNESCO'da Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak.

Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor
Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor
Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor
Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor

Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı, 1 Temmuz, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sümela, Bakan Ersoy'u bekliyor - Son Dakika


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