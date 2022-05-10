Sümela'da arkeologların ortaya çıkardığı gizemli mahzen vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Sümela'da arkeologların ortaya çıkardığı gizemli mahzen vatandaşların ilgi odağı oldu

10.05.2022 10:40

Türkiye'nin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alan Sümela Manastırı'nda 6 yıldır süren yamaç ıslahı ve restorasyon çalışmaları esnasında arkeologlar tarafından yeni alanlar ortaya çıkarıldı. Alanda gün yüzüne çıkan mahzen, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının Şubat ayında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.

KAYA DÜŞME RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı.

1 MAYIS'TA YENİDEN KAPILARINI AÇTI

1 Kasım 2021'de 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Manastır'da ince restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde onarıldı. 14 restoratör ve kimyagerden oluşan grup iğneyle kuyu kazar gibi analiz yaparak, su yollarını değiştirip freskleri onardı. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi tamamlanan manastırın kapıları, 6 yıl sonra tüm alanları ile 1 Mayıs'ta ziyaretçilere açıldı.

SAKLI KALAN ALANLAR ORTAYA ÇIKARILDI

Manastırdaki restorasyon sırasında saklı mekanlar da gün yüzüne çıkarıldı. Ana Kaya Kilisesi'nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar manastır tarihinde ilk kez tüm alanlarıyla ziyarete açılmış oldu. Restorasyon sırasında keşfedilen gizli şapele ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Patika yolla ulaşılacak şapel, restorasyonun ardından ziyarete açılacak.

SÜMELA MANASTIRI

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Sümela'da arkeologların ortaya çıkardığı gizemli mahzen vatandaşların ilgi odağı oldu
Sümela'da arkeologların ortaya çıkardığı gizemli mahzen vatandaşların ilgi odağı oldu
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Restorasyon, Karadağ, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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