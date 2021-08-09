Sümela'da ayin için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Sümela'da ayin için hazırlıklar tamamlandı

15 Ağustos'ta yapılacak ayine pandemi dolayısıyla 100 kişilik kontenjan ayrıldı

Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katılması bekleniyor

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta yapılacak ayin için hazırlıklar tamamlandı.

Ortodoks Hristiyanlarca 15 Ağustos'ta 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen yıldönümündeki ayine bu yıl pandemi nedeniyle 100 kişilik kontenjan ayrıldığı belirtildi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı.

Sümela'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımı ile son ayin ise 15 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl yapılacak ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılması beklenirken ayin, 15 Ağustos günü saat 09.00-12.30 saatleri arasında yapılacak. Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu yılki ayine pandemi nedeniyle 100 kişilik kontenjan ayrılırken, 50 kadar da basın mensubuna akreditasyon yapılacak.