Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı - Son Dakika
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Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı

07.06.2022 18:15
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı

TRABZON'da geçen şubat ayında restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda, DJ'lerin klip çekimi sırasında çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan soruşturmada, İl Kültür ve...

TRABZON'da geçen şubat ayında restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda, DJ'lerin klip çekimi sırasında çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan soruşturmada, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mustafa Asan görevden alındı.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılarak güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü manastıra, şubat ayında Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait görüntülerin ortaya çıkması tepki aldı.

Klip çekimine izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bakanlık izni olmadan gerçekleştirilen çekimle ilgili görevlendirilen müfettişler kente gelerek inceleme yaptı.Klip çekimi için sunulan başvuru dosyasında Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, Türkiye'de ise Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilen benzer klipleri örnek gösteren ekibin, o dönem görev nedeniyle İspanya'da bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mustafa Asan'ın yerine vekalet eden müdür yardımcısının 'uygun' görüşü sonrası ilgili vali yardımcısının onayı ile talep bakanlığa iletilmeden izin verildiği ortaya çıktı. İzinle manastıra giren ekibin klip çekimi aralarında molalarda çalan elektronik müzikle dans ederek eğlendikleri, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları belirlenirken, görüntüleri sosyal medyada kimin paylaştığı ise öğrenilemedi.

Bakanlığın soruşturması sonunda Sümela'da klip çekildiği dönemde görevlendirme nedeniyle İspanya'da bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan görevden alındı. Asan'ın bakanlık onayı olmadan manastırda çekim izni verdiği gerekçesiyle görevden alındığı öğrenildi.


Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı
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Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünel inşaatlarının yapımı sürüyor Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünel inşaatlarının yapımı sürüyor
Kaynak: DHA

Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümela'da 'diskovari' eğlence soruşturmasında 'müdür' görevden alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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