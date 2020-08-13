Sümela Manastırı 15 Ağustos'ta belli saatler arasında ziyaret edilebilecek - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı, 15 Ağustos Cumartesi günü belli saatler arasında ziyarete açık olacak.

Maçka Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sümela Manastırı'nın 15 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaretçi alımına kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin, manastır gezi programlarını cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında planlamaları gerektiği kaydedildi.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin düzenlenecek.