Sümela Manastırı Açılış İçin Gün Sayıyor

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından ilk bölümü 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından ilk bölümü 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.



Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğinde sarp ve kayalık alana kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve turizm alternatifleriyle her mevsim rağbet gören manastır, yöreye gelen ziyaretçilere trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı olanaklar da sunuyor.



Yeni turizm sezonunda ilk bölümüyle "18 Mayıs Müzeler Haftası"nda ziyaretçilerini ağırlayacak manastırda, 4 bin ton kaya temizliği yapıldı, manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlendi, tarihi su kemerleri, giriş binası ile manastıra çıkan merdivenler de yeniden restore edildi.



"Manastıra ilgi kapalı olduğu dönemlerde de devam etti"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın yılın dört mevsimi sunduğu alternatiflerle yerli ve yabancı turistlerden rağbet gördüğünü söyledi.



Manastırda 2016 yılından bu tarafa restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'na ilginin ziyarete kapalı olduğu dönemlerde de devam ettiğini vurguladı.



Ayvazoğlu, manastırda birinci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmasının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"İlk bölümde ziyaretçilerimizin can güvenliğini sağlamak üzere 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Ayrıca manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlendi, tarihi su kemerleri, giriş binası ile manastıra çıkan merdivenler de yeniden restore edilerek kullanılır hale getirildi. Şu anda çevre temizliğine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık ve açılışa hazırlanıyoruz."



"Trabzon, yeni turizm sezonuna güzel bir başlangıç yapacak"



Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün açılışının 18 Mayıs'ta yapılacağını aktaran Ayvazoğlu, şunları kaydetti:



"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'mızın birinci bölümünün tamamlanarak 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda ilk kısmının açılacağını ifade etmişlerdi. Biz de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık. Dünyaca ünlü Sümela Manastırı'mız yeni turizm sezonu öncesi ilk bölümüyle yerli ve yabancı turistlerini ağırlamaya hazır. İkinci etap kısmın tamamlanmasına yönelik de çalışmalarımız başladı. İkinci etap çalışmalarını da 2020 sezonunda tamamlamayı planlıyoruz."



Ayvazoğlu, Trabzon'un turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunun altını çizerek, kentin yeni turizm sezonuna güzel bir başlangıç yapacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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