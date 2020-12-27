Sümela Manastırı'na kurulacak teleferik için ihalenin 6 ay içinde yapılması planlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'na ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve bulunduğu vadiyi üstten görebilme fırsatı sunmak amacıyla kurulacak yaklaşık 150 milyon lira maliyetli teleferik projesi ihalesinin 2021 yılının ilk 6 ayında yapılması planlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Maçka ilçesinde Altındere Vadisi'ndeki yüksek noktada bulunan Sümela Manastırı'nın bölge ve Türkiye'nin tarihi mirası için çok önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Sümela Manastırı'nın 2000 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatan Zorluoğlu, manastırın Dünya Kültür Miras Listesi'nde olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını ifade etti.

Zorluoğlu, Sümela'nın bu haliyle daha fazlasını hak ettiğini düşündüklerini dile getirerek, "UNESCO, Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan eserlerden bazılarını zaman içinde kalıcı listeye alıyor. Bunun sürecini de ülkeler yürütüyor yani ülkeler müracaat ediyor. Şimdi biz de bu süreci başlattık, Kültür Bakanlığımızla bir protokol aşamasındayız." dedi.

Sümela'yı projelendirip Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversite temsilcileriyle UNESCO'nun merkezinin bulunduğu Paris'e giderek, Sümela'nın neden Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınması gerektiğini anlatacaklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Onları ikna edeceğiz ve inşallah 2022 yılı içinde hedefimiz Sümela'yı UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne sokmak olacak." diye konuştu.

Zorluoğlu, kültür turizmine meraklı insanların UNESCO'nun web sitesindeki listeleri takip ettiklerini belirterek, "Özellikle de kalıcı listede yer alanlara çok büyük ilgi var. Ülkemizden son olarak Göbeklitepe, 2018'de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı. Bizim de hedefimiz, kültürel eserlere meraklı dünyanın gelişmiş ülkelerindeki turistleri bu manada Sümela'ya çekebilmek, inşallah bunu gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki trafik karmaşasını çözmek için ring araçları hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi olarak Sümela'nın bulunduğu bölgede çok farklı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zorluoğlu, öncelikle trafik karmaşasını çözmek için ring araçlarını hizmete aldıklarını söyledi.

Zorluoğlu, bölgeye gelen araçların zorunlu parka tabi tutulduğu yaklaşık 500 araç kapasiteli iki otopark yaptıklarına dikkati çekerek, ziyaretçilerin manastıra yakın bir noktaya ring araçlarıyla çıktıklarını, ardından yine aynı araçlarla otopark alanına dönebildiklerini anlattı.

Yeni turizm sezonunda da uygulamanın bu şekilde olacağına işaret eden Zorluoğlu, böylece bölgede yaşanan trafik karmaşasının tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

Zorluoğlu, manastıra giden yolun aynı zamanda daha yukarıdaki mahalle ve yaylalara da ulaşımı sağlayan güzergah olduğunu ifade ederek, "O nedenle ana güzergaha paralel baypas yol yaptık 11 kilometre ve şimdi onun asfaltını döküyoruz. Böylece transit gidecek olanlar Sümela yolundan değil, yeni yaptığımız 11 kilometrelik yoldan rahatlıkla yaylalarına, mahallelerine ulaşabilecekler." dedi.

Vadinin aşağı bölümündeki tesisleri de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden aldıklarını dile getiren Zorluoğlu, bunların yıkılarak yöre mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edildiğini belirtti.

Zorluoğlu, tesisin inşasının yeni sezona yetişecek şekilde sürdüğünü, burada ziyaretçilere kalitesi yüksek hizmet sunacaklarını, ayrıca hediyelik eşya dükkanlarının işletmesini de Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını ifade etti.

Teleferik projesinde yap-işlet-devlet modeli uygulanacak

Başkan Murat Zorluoğlu, Sümela Manastırı'na ilişkin üçüncü projenin de teleferik işi olduğunu söyledi.

İki duraklı olacak şekilde hazırlanan teleferik projesinin tamamlandığının altını çizen Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birinci ayağı otopark bölgesinden yani vadinin içinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. Projede o alanda seyir terasları, yeme içme mekanları, yürüme alanları var yani ormanın içine sizi götürüyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki duraklı teleferik sistemi. Birinci durağında bambaşka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 3-4 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. Tekrar teleferiğe binip oradan ikinci ayak dediğimiz Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktada sizi indiriyor ve oradan Sümela'ya gidiliyor."

Zorluoğlu, tamamlanan ve maliyeti yaklaşık 100-150 milyon lira olan proje için yatırımcı arayışında olduklarını belirterek, "Birkaç ciddi yatırımcı firma bizimle temas halinde, kısa süre içinde oranın da ihalesini gerçekleştireceğiz inşallah. Pandemi süreci olmasaydı belki bu işi ihale etmiş olacaktık ancak ister istemez yatırımcıları etkiledi bu süreç. Dolayısıyla ümit ediyoruz, 2021 yılının ilk 6 ayında bu ihaleyi gerçekleştiririz. Biraz müşteriyle alakalı bir iş çünkü bunu biz yapmayacağız, yap-işlet-devret modeliyle yapacağımız için buna yatırımcı bulmak durumundayız." şeklinde konuştu.