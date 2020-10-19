Sümela Manastırı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Sümela Manastırı'na yoğun ilgi

19.10.2020 11:16
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi, System.String[]

TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası telekonferansla açılışını yaptığı Sümela Manastırı, ilgi odağı oldu.

TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası telekonferansla açılışını yaptığı Sümela Manastırı, ilgi odağı oldu. Manastır, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle 27 Temmuz'da ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

2 AYDA 100 BİN ZİYARETÇİRestore çalışmalarının tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı'nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Ağustos ve Eylül aylarında 100 binin üzerinde kişi ziyaret ettiği manastırda daha önce kapalı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtılıyor.'ÇOK GÜZEL BİR YAPI'Manastırı ziyarete gelen Şükriye Yılmaz, "Beşinci kez geliyorum ama eşim ilk kez geliyor. O yüzden onu burada gezdirmek istedim. Eskiden böyle değildi, aşağıda baya bir değişiklikler olmuş. İç kısmında yenileme var, o yüzden çok gezemedik. Çok güzel bir yapı" dedi. Sercan Eren ise, " Hollanda'dan geliyorum, çok güzel buldum. Görülmesi gereken bir yer. Geçen yılda gelmiştim bir yere kadar açıktı, şimdi biraz daha açmışlar. Tamamen açıldığında tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Malatya'dan ziyarete gelen Gamze Ateş, "İlk gelişim buraya. Gördüğüm kadarıyla çok beğendim. Tarihi bir yer. Böyle bir yerinde korunup, restore edilmesi çok güzel bir şey. Fırsatım olursa bir daha gelmeyi isterim. Çok beğendim güzeldi" ifadelerini kullandı.SÜMELA MANASTIRIMaçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi

Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı, Restorasyon, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sümela Manastırı'na yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi
Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi         
11:23
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sümela Manastırı'na yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei