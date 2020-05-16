Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor - Son Dakika

Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, ancak olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor, System.String[]

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, ancak olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Manastırın yamaçları, taş düşmelerine karşı çelik ağlarla örülüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başlandı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmaları yeniden başladı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

'BU SENE AÇILMASINI BEKLİYORDUK'

Maçka'da esnaf olan Merve Yaman bu yıl Sümela Manastırı'nın açılmasını beklediğini belirterek, "Tadilatın uzaması bizi olumsuz etkiledi. Geçen yıl manastır açılmadığı için müşterilerimiz çok şikayette bulundu. Bu sene Sümela Manastırın açılmasını bekliyorduk. Koronavirüs yüzünden şehre giriş çıkışlar yasaklandığı için bu yaz da pek bir umudumuz yok. Umarım bir an önce Manastır açılır biz de kazanç sağlarız" dedi.

Trabzon'a iş için gelen Okan Özkul, Sümela Manastırına en son 5 yaşında geldiğini belirten Özkul, "Manastır belki açık diye geldik. Ama bir süredir kapalı olduğunu öğrendik. Şu anda uzak bir noktadan manastırı izliyoruz. Manastıra 30 yıl önce gelmiştim. 5 yaşlarındaydım. O eski duyguları tekrar yaşamak istedim ama uzaktan bakmak biraz buruk oldu. Daha çok yaklaşmak isterdim" diye konuştu.

Turizm işletmelerinde çalışan Osman Kısa ise, "Sümela Manastırı'nda bulunan restoranlarda çalışıyordum. Tadilatın uzamasıyla şu an işsiz kaldım" ifadelerini kullandı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.


Sümela Manastırı, Koronavirüs, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor - Son Dakika

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