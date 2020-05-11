Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
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Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları tekrar başladı

6 saat önce

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda Korona virüs tedbirleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

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Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda Korona virüs tedbirleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan çalışmalarda 4 uzman restoratör 18 endüstriyel dağcı ekibiyle birlikte toplam 35 kişi yer alırken, çalışmalar sosyal mesafe ve izolasyon kuralına uyularak yapılıyor.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı'nın bir bölümü 25 Mayıs 2019 günü açılırken, tamamının bu yılın Mayıs ayında bitirilmesi planlanıyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ekim 2019 tarihinde Sümela Manastırı'nda devam eden 2. etap restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi almıştı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın 2020 yılı Mayıs ayında tamamının ziyarete açılacağını belirterek "İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası'nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar olan bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılırken, geçen dönemde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmüştü.

Sümela Manastırı'nda süren restorasyon çalışmaları Korona virüs tedbirleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle Nisan ayının başında ara verilmişti. Geçen 1 aylık aranın ardından ara verilen restorasyon çalışmalarına 10 gün önce yeniden başlandı. Çalışmalar, Korona virüsü salgını nedeniyle izolasyon ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, manastırın üzerindeki ana kaya yüzeyinde çalışmalar endüstriyel dağcılar tarafından yürütülüyor. Restorasyon çalışmalarının sözleşmeye göre 18 Temmuz 2020 tarihinde bitirilmesi ön görülürken yaşanan olumsuzluklardan dolayı bitiş süresinin uzanacağı öğrenildi.

Öte yandan restorasyon çalışmaları kapsamında sarp yamaçlardaki kayalar temizlenirken, alttaki yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kurulmuştu. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı'ndaki yapıların zarar görmemesi için çalışmalar yürütülüyor.

(Bekir Koca/İHA)

Sümela Manastırı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:00 Kaynak: İHA


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