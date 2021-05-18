Sümela Manastırı'ndaki restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçen yıl ikinci etabı da tamamlanıp ziyarete açılan Sümela Manastırı'nda üçüncü etapta, kısmen tehdit oluşturan yan cephelerdeki kaya düşmelerini engellemek için başlatılan bariyer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve diğer ilgililerle Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen ve halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı'nın çevresinde devam eden altyapı ve tesis projelerini inceledi.

Ustaoğlu, bölgeye yapılan otopark, sosyal tesis, satış büfeleri ve altyapı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın, 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılıp restorasyon sürecinin başlatıldığını, birinci etap çalışmalarının 2019'da tamamlanarak ziyarete açıldığını belirtti.

Sümela'da, 2019'da ikinci etap restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katıldığı ve Kültür ve Turizm Bakanımızın bizzat buraya iştirakiyle ikinci etabı da ziyarete açmıştık. Manastırın içerisinde yer alan 12 tarihi yapının da restorasyonu tamamlandı. Birinci ve ikinci etap restorasyon çalışması da yüzde 70 civarında bir alana tekabül ediyor. Geçen yıl ikinci etabı da tamamlanıp ziyarete açılan Sümela'da üçüncü etapta, kısmen tehdit oluşturan yan cephelerdeki kaya düşmelerini engellemek için başlatılan bariyer çalışmaları devam ediyor."

Ustaoğlu, manastırdaki restorasyon çalışmalarının devam ettiği süreçte bölgedeki diğer eksikliklerinin giderilmesi noktasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma grubu oluşturduklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesiyle ulaşım başta olmak üzere otopark alanları, sosyal tesisleriyle manastıra gelen ziyaretçilerin Türkiye ve Trabzon'un imajına yakışır şekilde ağırlanması için bölgenin hizmet standardının daha iyi yere taşınması adına planlama yaptıklarını aktaran Ustaoğlu, 2 otopark alanı oluşturarak hizmete hazır hale getirdiklerini, ziyaretçilerin ulaşımını kolaylıkla sağlayabilmesi için minibüsler tahsis ettiklerini anlattı.

Ustaoğlu, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı noktaların en kısa zamanda tamamlanıp hazır hale getirileceğine dikkati çekerek, görüntü kirliliği oluşturan prefabrik yapıları kaldırdıklarını söyledi.

Karayolları'nın Altındere Vadisi'nde asfaltlama çalışmalarını yüzde 90 tamamladığına işaret eden Ustaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün çalışmaları olduğunu belirtti.

Ustaoğlu, dere üzerinde 1100 metrelik yürüyüş yolu olduğunu, onun da ihalesinin yakın zamanda yapılacağını kaydederek, dünya mirası olan bu mekanın yeniden düzenlenmesi ve hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Sümela Manastırı çok önemli bir destinasyon"

Sümela Manastırı'nın çok önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Burada altyapı eksikliklerinin giderilmesi noktasında ciddi bir mesafe aldık. Burası bizim çok önemli bir destinasyonumuz. İnanıyorum ki pandemi sıkıntısından ülkemiz kurtulduğu andan itibaren burası ciddi bir şekilde patlama yaşayacak. İlimiz, ülkemiz açısından da çok önemli bir hizmeti hep birlikte ifa etmiş olacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Sümela Manastırı'nın Uzungöl ile birlikte Trabzon'un, bölgenin ve Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Bölgenin daha cazip hale getirilmesi için Vali Ustaoğlu riyasetinde ilgili kurumlarla ortak bir çalışmaya girdiklerini anlatan Zorluoğlu, "Alandaki altyapı eksikliklerini gidermek için yoğun gayret sarf ettik. Dolmuş şoförlerinin eğitiminden tutun da ziyaretçilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak yöresel mimariye uygun mekanların oluşturulmasına kadar birçok çalışmayı faaliyete geçiriyoruz." dedi.